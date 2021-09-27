В последнем обновлении ПО Apple для iPhone 13 и новых iPad исправлена ​​ошибка с музыкой

Всего через неделю после выпуска iPhone 13 и нескольких других продуктов Apple покупатели новых моделей должны будут обновить свои устройства из-за ошибки, которая препятствует плавному воспроизведению музыки. MacRumors предположил, что эта музыкальная ошибка затронула и iPhone 13, и новые Apple iPad.

Apple выпустила информационный бюллетень, информирующий пользователей об ошибке Apple Music, которую можно быстро исправить, когда пользователи обновят свои устройства. Если оставить эту ошибку без внимания, пользователи не смогут получить доступ к своему каталогу Apple Music, настройкам или использовать свою библиотеку синхронизации, если новое устройство восстанавливается из резервной копии. Линейка устройств, которые, как считается, затронуты ошибкой Apple Music, — это iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Последний Apple iPad mini и iPad 9-го поколения также подвержены этой ошибке.

IPhone 13 Pro Max — лучший из множества устройств, представленных на мероприятии Apple на прошлой неделе. Он поставляется с некоторыми впечатляющими функциями и ценой в 1600 долларов. Что касается производительности, iPhone 13 Pro Max превосходит младшие модели по нескольким параметрам, включая время автономной работы, яркость дисплея, размер дисплея и т. Д. Неясно, как ошибка Apple Music ускользнула от предварительной проверки, но обновление предлагает быстрое решение проблемы.

На данный момент это единственный недостаток, который можно было заметить в последних предложениях продуктов Apple. В последнее время компания борется с досадной утечкой своих коммерческих секретов сотрудниками Apple. Даже при принятии иногда строгих мер по ограничению утечки она сохраняется. По крайней мере, мы знаем, что проблема с ошибкой Apple Music не просочилась до запуска устройств на прошлой неделе. Это могло стать серьезным затруднением для компании.