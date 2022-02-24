В последнем обновлении iOS Siri получает новый гендерно-нейтральный голосовой вариант

Apple разработала новый голос Siri, теперь доступный в бета-версиях программного обеспечения iOS 15.4, который не звучит явно как мужской или женский. Решение ввести гендерно-нейтральный голос — это то, что технический гигант делает еще один шаг в сторону от критики, что исторически цифровые помощники усиливали несправедливые гендерные стереотипы .

На протяжении многих лет отраслевые наблюдатели и эксперты спорили о том, что создание голосовых помощников с женскими именами, такими как Alexa, Siri и Cortana, которые также говорят женскими голосами, означает, что женщины должны выполнять ваши приказы в любое время. время и даже принять ваши оскорбления. Исследование ООН также выявило женщин-помощников и их покорный, а иногда даже кокетливый и застенчивый стиль.

Что еще более проблематично, решение сделать так много виртуальных помощников женщинами по умолчанию, вероятно, было вызвано отсутствием разнообразия в командах, ответственных за создание наших повседневных технологий. Эта проблема не только приводит к бездумному выбору голосов ИИ, но и задерживает появление полезных инструментов для женщин. Например, Apple потребовались годы, чтобы понять, что ее приложение Health, вероятно, должно включать функцию отслеживания месячных , учитывая, что это показатель здоровья, относящийся примерно к половине населения Земли.

Apple, к ее чести, решила проблемы с голосом Siri в прошлом году, когда выпустила обновление, которое добавило более разнообразные голоса и, что особенно важно, также сделало так, что голос Siri больше не будет по умолчанию женским.

Но что, если бы вам вообще не нужно было думать о поле вашего голосового помощника с искусственным интеллектом?

Это явно намерение здесь с добавлением нового, а теперь и пятого голоса Siri, хотя Apple еще не заявила об этом прямо.

Тем не менее, код программного обеспечения iOS дает некоторые намеки на мышление Apple.

Разработчик Стив Моссер нашел ссылку на гендерно-нейтральный голос Siri в более ранних версиях бета-версии iOS 15.4, а на этой неделе он отметил , что пятый американский голос Siri был добавлен в бета-версию 4 с именем файла «Quinn».

Куинн, имя ирландского происхождения , является хорошо известным гендерно-нейтральным именем, которое на протяжении многих лет использовалось как для мальчиков, так и для девочек. Это не совпадение, что это также имя для нового голоса Siri. (Однако Apple не отображает имена файлов голосов конечным пользователям — в пользовательском интерфейсе они идентифицируются как «Голос 1», «Голос 2», «Голос 3» и т. д.)

Возможно, вы услышите голос Куинн и решите, что для ваших ушей он звучит более женственно или мужски. Хотя, если вы так или иначе настроены услышать это, ваша интерпретация может измениться, чтобы отразить ваше мышление.

Более того, новый голос кажется гендерно-нейтральным, не возвращаясь к какой-то более роботизированной интонации. Голос по-прежнему звучит как человеческий, то есть с той же естественной интонацией и плавными переходами , которые можно услышать в других голосах Siri, как новых, так и старых.

Apple сообщает TechCrunch, что новый голос был записан членом сообщества LGBTQ+. Он использует технологию нейтрального преобразования текста в речь (Neural TTS), чтобы воспроизводить естественные звуки. Все англоязычные голоса используют Neural TTS, как и голоса на шести других языках (французском, немецком, испанском, китайском, японском и корейском). В общей сложности пользователи Siri могут выбирать из 16 различных языков при настройке своего устройства и выборе предпочтительного голоса Siri.

Когда дело доходит до включения, Apple сосредоточилась не только на голосе Siri, но и на том, что говорит цифровой помощник. За последние несколько лет Apple добавила ответы Siri о Black Lives Matter и Stop Asian Hate, а также представила решительные ответы на оскорбительные высказывания на гендерной или сексуальной почве. Apple также представила более доступные голосовые функции, такие как Speak Screen, Dictation и Voice Control.

«Мы рады представить новый голос Siri для англоязычных пользователей, предоставляя пользователям больше возможностей для выбора голоса, который говорит с ними», — сказал представитель Apple в ответ на наши вопросы о новом голосе Siri. «В прошлом году мы представили два новых голоса и удалили установленный голос по умолчанию в рамках давней приверженности Apple разработке продуктов и услуг, которые лучше отражают разнообразие мира, в котором мы живем. Миллионы людей во всем мире полагаются на Siri каждый день. чтобы помочь добиться цели, поэтому мы работаем над тем, чтобы опыт был максимально персонализированным», — сказали они.

Новая голосовая функция будет доступна для англоязычных пользователей с iOS 15.4, которая, как ожидается, появится где-то в марте.