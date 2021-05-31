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В попытке показать превосходство над Apple, Intel унизила свои собственные чипы

31.05.2021 14:42

Односторонняя битва Intel против Apple привела к тому, что производитель микросхем неистовствовал с тех пор, как Apple объявила о переходе с процессоров Intel на Apple M1. Однако последняя атака Intel на Mac является своего рода самоцелью. Пытаясь показать превосходство ПК с Windows над Mac, производитель микросхем сравнивает его с Mac на… базе Intel!

Как стало известно astera.ru, корпорация Intel представила новый набор слайдов, призванных показать, что ПК с Windows является лучшей игровой платформой, чем Mac. Хотя вряд ли кто-либо из пользователей Mac будет это утверждать.

Во время недавнего разговора с Райаном Шраутом из Intel по поводу производительности процессоров для ноутбуков 11-го поколения, он потратил некоторое время, чтобы бросить тень на Apple. Согласно Intel, этот плохой игровой опыт Mac, делает свои собственные устройства Intel более надёжными.

Честно говоря, игры на Mac — это полная ерунда, и я бы не хотел этим заниматься. Но я все еще удивлен, что Intel так зол на все это. Я даже спросил, сжигает ли Intel мосты с Apple? Ответ заключался в том, что Apple очень публично заявляла о переходе на собственный чипсет и теперь является ее конкурентом. Думаю, в любви и на войне все средства хороши.

Чтобы показать, насколько лучше игровая производительность на ПК, а не на Mac, Intel показывает диаграмму, в которой сравнивается производительность ПК с новейшими чипами серии H и MacBook Pro. Проблема, как отмечает сайт, в том, что сравнение проводится не с MacBook Pro M1, а с… Intel!

В попытке показать превосходство над Apple, Intel унизила свои собственные чипы

Красный на этом графике — это MacBook Pro с процессором Intel, в котором используется Core i9 9980HK вместе с AMD Radeon Pro 5600M, если быть точным, по сравнению с Core i5 11400H вместе с GeForce RTX 3060.

Итак, компании удалось показать, что последний чип Intel лучше старого чипа Intel. Но кто бы в этом сомневался?

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