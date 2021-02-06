В понедельник Xiaomi представит в Европе телевизор Mi QLED 4K TV и самокат Mercedes-AMG

Через пару дней состоится презентация европейской версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. Накануне «Астера» писала про стоимость этого смартфона на европейском рынке.

На презентации международной версии Xiaomi Mi 11 будет еще представлен новый большой телевизор и электрический самокат.

Ресурс 91Mobiles пишет, что китайский производитель покажет 75-дюймовый телевизор Mi QLED 4K TV, а также электрический самокат Mi Electric Scooter Pro 2.

Причем «зеленое» транспортное средство будет предлагаться в спецверсии Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition.

Информация про презентацию самоката и телевизора уже подтверждена официально.

Xiaomi на своей страничке в социальной сети опубликовала тизерное видео, посвященное продуктам, подготовленным к презентации.

Зарубежному авторитетному порталу удалось узнать, что новый большой телевизор в Европе будет доступен по цене 1200 евро, а самокат обойдется от 700 до 800 евро.