В помощь школьному учителю, ученику и родителю: почему клиенты выбирают издательство Вако

Издательство «Вако», основанное в 1994 году, специализируется на выпуске учебной, методической и развивающей литературы. Вся учебная литература «Вако» разработана с учетом учебных программ общеобразовательных организаций и требований федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования. В издательском портфеле представлены учебники по финансовой грамотности и шахматам, рабочие тетради, тренажеры по основным школьным предметам, сборники тематических и итоговых контрольных работ, КИМ-ы, тесты, разноуровневые задания для подготовки к олимпиадам, сборники самостоятельных работ для подготовки к ВПР, школьные справочники, книги по дошкольному развитию и воспитанию, методические пособия и поурочные разработки для учителей.

Миссия издательства – это качественная помощь российскому образованию. И дело не только в качественных книгах, авторы которых профессионалы в области образования.

О сайте издательства «Вако»

Сайт «Вако» – это целая платформа, где можно выбрать и заказать понравившуюся книгу, скачать электронную версию издания, зарегистрироваться или посмотреть в записи образовательные вебинары с ведущими специалистами со всей страны и получить сертификат за прослушивание, скачать рабочие листы, фрагменты пособий, презентации, полезные методические и учебные материалы как для подготовки к урокам, так и для оформления классного кабинета.

Электронные книги

Сегодня на сайте доступно более тысячи изданий «Вако» в электронном формате. Учитывая потребности тех, кто преподает или обучается по УМК, которые входили в действовавшие ранее федеральные перечни учебников, на сайте помимо новых изданий представлены электронные версии учебных пособий, которые больше не выпускаются в бумажном виде. Электронные версии пособий удобны тем, что сразу после оплаты оказываются в личном кабинете пользователя. А значит можно очень быстро получить разработки, тесты, варианты контрольных работ буквально к “завтрашним” занятиям.

Вебинары

Зарегистрированные пользователи сайта могут участвовать в вебинарах, где рассматриваются важные и волнующие вопросы в области образования. Спикерами выступают ведущие специалисты педагогических институтов, методисты-эксперты, авторы учебников. Все зарегистрированные пользователи сайта могут посмотреть вебинар в записи, скачать фрагменты пособий, презентации и другие материалы по теме вебинара, а также получить сертификат об участии.

Полезные материалы

Зарегистрированные пользователи сайта издательства «Вако» могут скачать такие полезные материалы, как Федеральные рабочие программы по школьным дисциплинам, фрагменты новых пособий, рабочие листы к «Разговорам о важном», календари веселых праздников на каждый месяц, материалы для уроков технологии и для оформления класса.

Заходите на официальный сайт издательства «Вако» https://www.vaco.ru, где вы можете:

– купить учебную, методическую и развивающую литературу, выбрав удобный для вас способ доставки;

– скачать электронные версии учебных пособий, как новых, так и уже не издающихся;

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Учебные и методические материалы «Вако» обеспечат поддержку учителям, учащимся и их родителям на всех этапах обучения.