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В PlayStation Store нельзя привязать банковскую карту к профилю из-за техсбоя

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Инцидент произошел в сервисе PlayStation Store, что привело к невозможности привязать банковские карты к аккаунту пользователей.

Проблема затронула турецкий регион, включая многих российских геймеров.

Веб-версия и интерфейс консолей не позволяют активировать привязку платежных средств, так как кнопка для этого исчезла со страницы или возникает ошибка при попытке выполнить процедуру, пишет Газета.ру.

На момент публикации новости, официальный сайт PlayStation Network Service Status не сообщал о сбоях в сервисах в других регионах, таких как Турция, США и некоторых европейских странах. Причина сбоя и сроки его устранения не сообщаются.

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