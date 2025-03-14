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В PlayStation Portal были добавлены классические игры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Облачный гейминг на PlayStation Portal, выпущенной осенью прошлого года, получил неожиданное обновление.

Теперь пользователи с подпиской PS Plus Premium смогут играть в классические игры с оригинальной PlayStation и портативной PSP из Classic-каталога. В числе доступных тайтлов такие хиты, как Ape Escape, Tekken, The Legend of Dragoon и Killzone: Liberation.

На данный момент функция облачного стриминга находится в бета-версии и доступна только в 30 странах. Сроки глобального запуска этой функции пока не объявлены.

PS Portal была запущена в ноябре 2023 года эта консоль приобрела популярность среди пользователей, но первоначально устройство позволяло стримить игры только с консоли, позже Sony расширила возможности, добавив облачную трансляцию.

 

Источник: igromania

PlayStation Portal
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