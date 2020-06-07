В планшете Huawei MatePad Pro оказалось 2% американских комплектующих

Huawei еще в прошлом году сообщала, что намерена снизить зависимость от американских технологий, применяемых в устройствах компании.

Выпущенный Huawei Mate 30 5G был почти полностью создан из комплектующих разработанных за пределами США.

По заявлению производителя, в Huawei Mate 30 5G было только 1,5% американских деталей.

Теперь китайский производитель заявил, что MatePad Pro состоящий 1 411 компонентов только на 2% состоит из деталей, разработанных американскими компаниями.

Из общего числа компонентов MatePad Pro 1 148 деталей созданы в Японии, а еще 225 ед. произведены в Китае.

Остальные 28 ед. комплектующих являются американскими.

Специалисты помимо количества компонентов посчитали себестоимость MatePad Pro, которая составила 269 долларов.