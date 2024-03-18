В планах у Apple до 2027 года: выпуск очков AR, MacBook с OLED и складных iPhone и iPad

В начале февраля 2024 года Apple представила долгожданную VR-гарнитуру Vision Pro. В начале марта компания выпустила MacBook Air M3. Однако, информация о планах на выпуск OLED-iPad, о которых ходят слухи, пока не была подтверждена. Согласно утечкам, их ожидают не раньше марта. В ближайшие годы Apple планирует выпустить ряд новых продуктов, включая складные устройства.

Дочерняя компания Samsung — Samsung Securities — прогнозирует выход iPhone SE 4 с 6,1-дюймовым OLED-экраном и камерой на 48 Мп в 2025 году. Также ожидается, что обычные модели iPhone, возможно, в серии iPhone 17, получат тройную камеру на 48 Мп, 12 ГБ DRAM и фронтальную камеру на 48 Мп с OIS.

В планах также упоминается дисплей «без Pol» для iPhone 2025 года. Samsung впервые представила OLED-панель «без поляризатора» в Galaxy Z Fold3. Эти панели ярче, эффективнее и тоньше благодаря отсутствию внешнего поляризационного слоя.

В 2026 году в планах перечислены складные iPhone, бюджетный iPhone XR и MacBook с OLED-дисплеем (14 и 16-дюймовые модели). Складные iPhone могут иметь экраны размером 6 и 8 дюймов и оснащены DRAM-памятью с низкой задержкой (LLW), анонсированной Samsung в январе. Кроме того, ожидаются модели iPad mini и iPad Air с 8,4- и 10,9-дюймовыми OLED-дисплеями.

И, наконец, Samsung Securities ожидает выпуска 20-дюймового складного iPad и очков дополненной реальности. В очках AR планируется использовать 1,4-дюймовый RGB-дисплей типа Micro OLED или Micro LED. Однако дополнительная информация о них пока не раскрывается.