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В Петербурге запускают тестирование виртуального «Подорожника»

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С 1 сентября 2024 года СПб ГКУ «Организатор перевозок» объявляет о начале набора участников для тестирования инновационного мобильного приложения, предназначенного для упрощения оплаты проезда в общественном транспорте. Всего будет отбор 10 000 пользователей, желающих опробовать новое решение.

Приложение позволит пассажирам оформлять проездные билеты и оплачивать проезд без необходимости посещения касс или терминалов.

На первом этапе пользователи смогут воспользоваться единым билетом, работающим как электронный кошелек, а также комбинированным месячным билетом для автобусов, трамваев и троллейбусов по цене 2470 рублей. В будущем в приложении будет доступен полный ассортимент проездных билетов, включая льготные.

Тестирование направлено на выявление и устранение возможных недостатков программы, что обеспечит пользователям комфортный и безопасный опыт. Участники смогут не только приобретать и пополнять билеты, но и отслеживать историю своих поездок и платежей.

Также будет доступен Портал общественного транспорта для планирования маршрутов и получения актуальной информации о расписаниях и способах оплаты.

Чтобы стать участником тестирования, необходимо заполнить заявку на официальном сайте учреждения по адресу orgp.spb.ru. Участие допускается для владельцев смартфонов на iOS версии 13.4 и выше, а также Android версии 8 и выше.

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