В Петербурге в 2024 году начнут производить модели авто бренда Aurus

Aurus, российский производитель автомобилей премиум-класса, планирует начать выпуск четырех новых моделей автомобилей на площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге уже в 2024 году.

Это стало известно из заявления вице-премьера РФ и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который отметил, что производство будет осуществляться совместно с индустриальными зарубежными партнерами.

Первые экземпляры автомобилей Aurus, произведенных на этом заводе, ожидаются уже к концу 2024 года, пишет «Прайм». Как отметил Мантуров, линейка моделей будет достаточно широкой — минимум четыре модели.