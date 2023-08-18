В Петербурге разработали 3D-принтер «Сокол-1» для печати экзоскелетов

Специалисты из Центра прототипирования Технопарка в Санкт-Петербурге разработали инновационный 3D-принтер с названием «Сокол-1», способный использовать металл в качестве материала для печати, как сообщает издание «Петербургский дневник», со ссылкой на директора Центра, Сергея Варламова.

Основной целью создания «Сокола-1» стало изготовление деталей для экзоскелета, который был представлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в Норильске. Этот экзоскелет позволяет человеку с легкостью поднимать грузы весом до 65 кг.

Принцип работы 3D-принтера заключается в использовании металлического порошка в качестве материала, который подвергается обработке лазером. Лазер «выпекает» форму детали слой за слоем, начиная от основания и двигаясь к вершине. Процесс происходит в специальной камере с инертным газом аргоном, который предотвращает окисление металла при нагреве.

Создание «Сокола-1» заняло около года, и он уже доказал свою эффективность, способность быстро создавать детали для экзоскелетов. Несмотря на это, Центр прототипирования не планирует масштабировать производство в промышленных масштабах и готов предоставить помощь производителям экзоскелетов.