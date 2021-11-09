В патенте обнаружен складной телефон OPPO с внешним складным дисплеем

Патент, поданный OPPO на CNIPA, показывает, что китайская компания по производству смартфонов собирается скоро рассказать о своем первом складном телефоне. Дизайн, представленный в патенте, напоминает прототип из 2019 года, что указывает на то, что OPPO работает над телефоном уже более пары лет.

На изображениях видно, что телефон не слишком отличается по дизайну от Huawei Mate X, который был представлен еще в 2019 году. У него внешний складной дисплей. Из-за этого кнопки включения и регулировки громкости находятся на правой стороне устройства. Левая часть — это часть самого дисплея.

Патентные изображения также показывают, что в телефоне будет вертикальный модуль камеры. Хотя это сложно определить, модуль выглядит так, как будто в него легко помещаются 3 линзы. В верхней части устройства находится лоток для SIM-карты, а в нижней части находится порт зарядки USB Type-C вместе с динамиком.

GSMArena ранее сообщала, что складной телефон OPPO может появиться в продаже уже в этом месяце. Однако официально это не подтверждено.

Источник — Astera.