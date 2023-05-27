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Ozon сообщил, что удалось восстановить доступ к ключевым сервисам Microsoft

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В компании рассказали, что проблема действительно возникла, но сама ситуация серьезно не повлияла на работу.

В российском маркетплейсе Ozon сообщили, что специалистам удалось восстановить доступ к основным сервисам Microsoft. Сотрудники недавно столкнулись с тем, что у них пропал доступ к некоторым офисным сервисам от Microsoft.

При этом уже доступ к ключевым программам уже восстановили, передают со ссылкой на пресс-службу «РИА Новости».

Добавлено, что почтовый сервис снова работает, и все данные компании в порядке, а для оперативного реагирования используется другое ПО, не разработанное Microsoft.

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