В Ozon применили ИИ для создания фотографий одежды на модели

OZON, один из ведущих маркетплейсов, разработал инновационную технологию, которая позволяет создавать фотографии одежды на виртуальных моделях для товарных карточек.

Теперь продавцы могут загрузить фотографию одежды на пустом фоне, и нейронная сеть OZON автоматически создаст изображение с этой одеждой на модели. Такой подход позволяет покупателям лучше представить, как вещь будет выглядеть на них.

В настоящее время нейросеть OZON способна генерировать модели только для некоторых категорий женской одежды, таких как футболки, платья, блузы, топы, лонгсливы и водолазки. Однако в будущем планируется добавить поддержку других категорий товаров, включая, возможно, мужскую одежду.

Компания OZON заявляет, что разработала собственную нейросеть для создания фотографий моделей с одеждой. В настоящий момент технология находится в стадии бета-тестирования, и пока неясно, будет ли она платной для продавцов.

Однако использование этой технологии должно быть экономически выгодным в сравнении с арендой студии, моделей и фотографов для создания фотографий товаров.

Для использования этой услуги продавцам необходимо загрузить фотографию одежды на однородном фоне в ИИ-генераторе в своем личном кабинете и дождаться результата. Затем сгенерированное изображение с одеждой на модели можно добавить на страницу товара.