В открытом доступе оказалась часть исходных кодов сервисов Яндекса

Некоторое время назад об утечке писал «Хабр», теперь ее подтвердили официально в «Яндексе».

В открытом доступе оказались фрагменты кода из внутреннего репозитория. Специалисты компании обнаружили часть кода, который относится к хранению кода и работы с ним.

В компании отметили, что часть кода отличается от того что используется сейчас.

В пресс-службе «Яндекса» отметили, что проводится внутреннее расследование. Также в компании заявляют, что нет какой-либо угрозы пользователям сервисов «Яндекса» или работоспособности платформы.