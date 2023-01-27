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В открытом доступе оказалась часть исходных кодов сервисов Яндекса

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Некоторое время назад об утечке писал «Хабр», теперь ее подтвердили официально в «Яндексе».
В открытом доступе оказались фрагменты кода из внутреннего репозитория. Специалисты компании обнаружили часть кода, который относится к хранению кода и работы с ним.

В компании отметили, что часть кода отличается от того что используется сейчас.

В пресс-службе «Яндекса» отметили, что проводится внутреннее расследование. Также в компании заявляют, что нет какой-либо угрозы пользователям сервисов «Яндекса» или работоспособности платформы.

 

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