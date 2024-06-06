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В Oppo заявили о внедрении ИИ-функций во все свои смартфоны

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Oppo объявила, что искусственный интеллект (ИИ) будет доступен на всех их смартфонах, а не только на флагманских моделях, что является уникальной инициативой.

Президент подразделения Overseas MKT, Sales и Service Oppo, Билли Чжан, подчеркнул, что это первый случай в отрасли, когда Oppo планирует внедрить генеративный ИИ во все свои продукты. К концу года компания надеется предоставить возможности ИИ около 50 миллионам пользователей.

Оppo также объявила о сотрудничестве с крупными компаниями, такими как Google, MediaTek и Microsoft, с целью расширить набор функций ИИ на своих устройствах.

Например, благодаря партнерству с Google, на смартфонах Oppo будут доступны функции AI Writer и AI Recording Summary, которые позволят создавать тексты и делать краткие записи с помощью ИИ.

Сотрудничество с MediaTek направлено на улучшение эффективности хранения данных и вычислительных процессов в будущих флагманских моделях Oppo.

А совместная работа с Microsoft улучшит связь между смартфонами Oppo и настольными компьютерами, создавая более интегрированное и удобное взаимодействие.

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