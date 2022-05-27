В описании мессенджера Telegram обнаружили упоминания платны функций

В приложении Telegram было изменено описание, где ранее было указано что «Telegram бесплатный навсегда. Без рекламы. Без абонентской платы».

Теперь написано «Telegram предоставляет бесплатное безлимитное облачное хранилище для чатов и медиа».

Предположительно, до запуска платных функций мессенджера осталось совсем немного, новые функции могут появится в ближайшем обновлении.

Ранее «АСТЕРА» писала, что в бета-версии Telegram для iOS было найдено большое количество смайлов и стикеров реакций с пометкой Premium.

Чтобы ими пользоваться, нужно будет платить за подписку, но какая будет стоимость услуги пока неизвестно.