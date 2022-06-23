В операционных системах IOS 16 и macOS Ventura позволят автоматически проходить проверку CAPTCHA

Проверку капчи в iOS 16 привязали на уровне операционной системы, но она будет работать не во всех случаях. Однако даже такая функция позволит пользователю реже видеть сообщение «подтвердите что вы не робот».

В iOS 16 появится настраиваемая возможность проверки CAPTCHA

В настройках устройства, в разделе Apple ID и Пароль, а также безопасность добавили пункт Автоматическая проверка.

Она работает следующим образом: при появлении на экране CAPTCHA сайт или приложение будет делать запрос на учетную запись Apple ID.

Новую технологию от Apple уже поддержали Cloudflare и Fastly и скоро она заработает на большом количестве сайтов.

Новая система автоматически включена в бета-версиях iOS 16 и iPadOS 16, также она будет присутствовать в macOS Ventura.