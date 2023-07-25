В операционной системе Windows 11 нашли настройки энергопотребления

Microsoft в операционной системе Windows 11 стала добавлять функции, которые уже много лет используются в мобильных устройствах.

Сейчас компания в Windows 11 тестирует функцию мониторинга расхода батареи ноутбука.

В специальных настройках пользователь сможет ознакомится со статистикой потребления энергии тем или иным установленным приложением.

В настройках доступна сортировка, а еще можно выбрать отображение «Общее использование», «В использовании», «В фоновом режиме» и по «Имени».

Статистика отображается за последние 24 часа. Новая функция расхода батареи тестируется в обновлении Windows 11 23H2