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В операционной системе Windows 11 можно будет завершать процессы прямо с панели задач

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Windows 11 продолжает обрастать новыми полезными функциями, скоро всем пользователям станет легче завершать работы запущенных задач.

В сборке Windows 11 Build 25300 для участников предварительного тестирования появилась новая функция, которая позволяет завершить задачу с Панели задач. Пока это можно сделать только через «Диспетчер задач».

В тестовой сборке теперь можно не заходить в отдельную программу, а завершить все процессы приложения расположенного на «Панели задач». Для этого нужно навести курсор на приложение и нажать правую кнопку мыши во всплывающем окне выбрать соответствующий пункт.

Но такое действие будет доступно только для отдельных приложений, а чтобы завершить процесс системной задачи, все равно придется запускать «Диспетчер задач» или совершать это через командную строку.

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