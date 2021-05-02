В компании Microsoft анонсировали с обновлением изменить работу операционной системы с беспроводными наушниками.

В частности стало известно, что в ближайшее время компания выпустить обновление, в котором наряду с другими улучшениями появится и немного измененная система работы с Bluetooth-наушниками.

В системе появится Bluetooth-кодек Advanced Audio Codec (AAC), который уже доступен для тестировщиков.

Благодаря этому кодеку в операционной системе Windows 10 будет полноценная поддержка наушников Apple AirPods.

К тому же появление кодека позволит улучшить качество звука и упростить работу с беспроводными наушниками.

Еще разработчики исправят проблему, когда в системе отображается несколько устройств.

Речь идет о подключении беспроводных наушников, когда динамики и микрофон отображаются отдельно.

С обновлением наушники будут отображаться как гарнитура, и их наконец-то можно будет использовать для разговоров.