В Opera для операционной системы iOS появился бесплатный VPN-сервис для всех пользователей

Браузер Opera для смартфонов на базе iOS получил бесплатный VPN, но данная функция пока не работает в России.

Opera стала первым браузером, где VPN на бесплатной основе присутствует на всех платформах. Для того чтобы воспользоваться VPN-сервисом, пользователю нужно всего лишь включить его, компания за свой VPN не требует обязательной регистрации или оплаты.

В Opera отмечают, что их VPN способен защитить трафик пользователя, обезопасить его и не раскрыть данные о себе.

VPN-сервис Opera также работает в браузерах для операционных систем Windows, macOS, Linux и Android, но для россиян функция заблокирована, при этом на iOS ее можно активировать, если при установке браузера предварительно сменить регион App Store, что можно сделать в аккаунте пользователя.