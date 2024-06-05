В OpenAI заявили о давлении с целью заставить их молчать об опасности ИИ

Сотрудники OpenAI, Anthropic и Google DeepMind сформировали инициативу под названием «Право на предупреждение», чтобы иметь возможность открыто рассказывать о рисках, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Эта группа включает известных экспертов, таких как Йошуа Бенджио и Джеффри Хинтон, и они требуют защиты для своих сотрудников, анонимных каналов для информационных утечек и отмены строгих соглашений о неразглашении.

Инициатива возникла после того, как был опубликован отчет, утверждающий, что OpenAI угрожает своим сотрудникам лишением акций, если они не подпишут соглашение о неразглашении.

Генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, заявил, что он не был осведомлен об этой практике и выразил свое смущение.

Участники этой инициативы считают, что для обеспечения прозрачности компаний необходимо, чтобы их сотрудники имели возможность свободно выражать свои опасения относительно рисков, связанных с ИИ.

Они утверждают, что добровольные заявления компаний недостаточны для обеспечения достаточного уровня прозрачности и ответственности.