Разработчики намерены отправить ноутбук в серийное производство, причем стоит отметить, что модель создана полностью из российских комплектующих.

В Омске разработали первый ноутбук на базе российского процессора «Байкал-М», который имеет 8 ядер и работает под управлением операционной системы Linux в версии Alt либо Astra.

При создании ноутбука разработчики делали упор на удобство и безопасность. По заявлению авторов, ноутбук имеет максимальную защиту от утечки данных и кибератак.

Разработкой модели занимались более года, когда создавалась инженерная версия BITBLAZE Titan, в которой не только отечественный процессор, но и другие комплектующие, выпущенные в России, включая корпус, материнскую плату, систему охлаждения и SSD-накопитель.

В первую очередь новинка предназначена для пользователей, которым нужен выход в интернет и решение офисных задач в различных государственных учреждениях.

Созданный инженерный образец тестируют, выявляют и устраняют недостатки. В дальнейшем планируется запуск серийного производства.