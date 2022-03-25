Разработчики намерены отправить ноутбук в серийное производство, причем стоит отметить, что модель создана полностью из российских комплектующих.
В Омске разработали первый ноутбук на базе российского процессора «Байкал-М», который имеет 8 ядер и работает под управлением операционной системы Linux в версии Alt либо Astra.
При создании ноутбука разработчики делали упор на удобство и безопасность. По заявлению авторов, ноутбук имеет максимальную защиту от утечки данных и кибератак.
Разработкой модели занимались более года, когда создавалась инженерная версия BITBLAZE Titan, в которой не только отечественный процессор, но и другие комплектующие, выпущенные в России, включая корпус, материнскую плату, систему охлаждения и SSD-накопитель.
В первую очередь новинка предназначена для пользователей, которым нужен выход в интернет и решение офисных задач в различных государственных учреждениях.
Созданный инженерный образец тестируют, выявляют и устраняют недостатки. В дальнейшем планируется запуск серийного производства.