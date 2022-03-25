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В Омске разработали первый ноутбук на базе российского процессора «Байкал-М»

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Разработчики намерены отправить ноутбук в серийное производство, причем стоит отметить, что модель создана полностью из российских комплектующих.

В Омске разработали первый ноутбук на базе российского процессора «Байкал-М», который имеет 8 ядер и работает под управлением операционной системы Linux в версии Alt либо Astra.

При создании ноутбука разработчики делали упор на удобство и безопасность. По заявлению авторов, ноутбук имеет максимальную защиту от утечки данных и кибератак.

Разработкой модели занимались более года, когда создавалась инженерная версия BITBLAZE Titan, в которой не только отечественный процессор, но и другие комплектующие, выпущенные в России, включая корпус, материнскую плату, систему охлаждения и SSD-накопитель.

В первую очередь новинка предназначена для пользователей, которым нужен выход в интернет и решение офисных задач в различных государственных учреждениях.

Созданный инженерный образец тестируют, выявляют и устраняют недостатки. В дальнейшем планируется запуск серийного производства.

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