В Омске придумали, как защитить пенсионеров и детей от аферистов

Студенты Омского государственного технического университета создали платформу, которая поможет защитить несовершеннолетних и пенсионеров от мошенничества, пишут Известия.

Новый сервис направлен на повышение цифровой безопасности и предоставляет экспертные консультации по защите от фишинга, телефонного и онлайн-мошенничества.

Платформа выполняет образовательные и информационные функции, предлагая рекомендации по использованию антивирусов и VPN.

Она подробно описывает различные виды мошенничества, схемы обмана и предоставляет практические советы на основе примеров из жизни.

Сервис также включает возможность обратной связи через онлайн-чат и «комнату жалоб» для обмена опытом. Разработчики планируют добавить форум, тесты по противодействию киберпреступлениям и сотрудничество с IT-компаниями.

В данный момент доступна тестовая версия сайта, и проект участвует в акселерационной программе «Платформа университетского технологического предпринимательства».