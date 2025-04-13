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В Омске придумали, как защитить пенсионеров и детей от аферистов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Студенты Омского государственного технического университета создали платформу, которая поможет защитить несовершеннолетних и пенсионеров от мошенничества, пишут Известия.

Новый сервис направлен на повышение цифровой безопасности и предоставляет экспертные консультации по защите от фишинга, телефонного и онлайн-мошенничества.

Платформа выполняет образовательные и информационные функции, предлагая рекомендации по использованию антивирусов и VPN.

Она подробно описывает различные виды мошенничества, схемы обмана и предоставляет практические советы на основе примеров из жизни.

Сервис также включает возможность обратной связи через онлайн-чат и «комнату жалоб» для обмена опытом. Разработчики планируют добавить форум, тесты по противодействию киберпреступлениям и сотрудничество с IT-компаниями.

В данный момент доступна тестовая версия сайта, и проект участвует в акселерационной программе «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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