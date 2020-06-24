В Olympus отказались от производства фотоаппаратов

В дальнейшем выпуском фотоаппаратов будет заниматься другой производитель.

Как стало известно, компания Olympus продала свое подразделение, которое занимается выпуском фототехники и цифровых диктофонов.

Соответствующие документы компания подписала с Japan Industrial Partners (JIP), а именно она и становится новым владельцем подразделения.

Эта компания занимается частными инвестициями и она владеет подразделением Sony — VAIO.

Полноценно подразделение Olympus станет собственностью Japan Industrial Partners (JIP) в конце года.

Сообщается, что новый владелец сразу не будет менять правила и подразделение продолжит работу в прежнем режиме.