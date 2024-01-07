В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новый гусеничный робот-спасатель

Один из резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» разработал уникальную роботизированную платформу на гусеничной базе, которая может быть использована в аварийных и спасательных операциях.

В пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики сообщили, что компания «Альтер» уже с 2022 года работает в ОЭЗ и вложила более 360 миллионов рублей в запуск производства металлообработки и управляемых роботизированных устройств на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Резидент сейчас заканчивает работы по созданию универсальной роботизированной платформы на гусеничной базе, и планирует начать ее серийное производство во втором квартале 2024 года.

По словам главы департамента Владислава Овчинского, платформа будет иметь широкий спектр применения, от инспекционного контроля и инженерной разведки до специализированных работ внутри помещений и на местности в экстренных ситуациях.

Благодаря высокой грузоподъемности и компактным размерам, платформа сможет работать в труднодоступных местах и в условиях повышенной радиации или химического загрязнения. Планируется также провести испытания платформы на специализированном полигоне с нагрузкой до 200 кг.

Разработчики платформы использовали оригинальную конструкцию шасси, основываясь на проверенных решениях, чтобы обеспечить максимальную надежность и упростить производство, обслуживание и ремонт в процессе эксплуатации. Эта новинка станет значимым вкладом в развитие технологий и повышение эффективности спасательных и аварийных операций.