В обновленной версии Telegram дебютировали новые функции

Популярный мессенджер Telegram обновился до свежей версии 10.2, преподнесший пользователям целую каскаду новых и улучшенных функций, подробно описанных на официальном сайте проекта.

Одним из главных нововведений стало внедрение функции «Ответы 2.0», предоставившей пользователям возможность цитирования выбранной части сообщения, не прибегая к цитированию всего текста целиком. И что особенно приятно, цитируемая часть сообщения теперь выделяется ярким фоном с разнообразными узорами, придавая дополнительную эстетическую привлекательность коммуникации.

Другая новая функция, «Цитаты в тексте сообщений», позволяет стилизовать любой текст в виде цитаты и добавлять несколько цитируемых фрагментов в одно сообщение. Это отличный способ выделить важные моменты и подчеркнуть их значимость в диалоге.

Произошли также значительные улучшения в функции «Настройки для ссылок». Теперь пользователи могут настроить формат превью для сообщений с гиперссылками, выбирая его размещение над или под текстом сообщения, а также определяя размер фотографии в превью. Более того, если в сообщении содержится несколько ссылок, теперь можно выбрать одно из нескольких превью для каждой ссылки, что придает большую гибкость и удобство использования.

Функциональность Stories стала еще более разнообразной и интерактивной. Теперь пользователи могут перематывать видеозаписи в формате Stories, позволяя им более гибко управлять просмотром и наслаждаться контентом. При съемке фотографий или видео с помощью селфи-камеры в режиме Stories, теперь можно настраивать тон и яркость подсветки экрана, добавляя красоты и индивидуальности создаваемым историям.

Также были внесены новые возможности кастомизации профилей для пользователей с Premium-подпиской. Теперь им открылась возможность выбора цвета или комбинации нескольких цветов для отображения своего имени в чатах, что добавляет индивидуальности и позволяет выразить себя наиболее точно.