В NVIDIA «всегда считали», что цена видеокарты должна быть сопоставима с игровой консолью

Компания Nvidia постепенно готовит всех к высоким ценам на свою продукцию серии GeForce RTX 40.

После публикации годового отчета, глава компании заявил, что они стремятся сделать так, чтобы средняя цена видеокарты была сопоставима с игровой консолью.

Таким образом, не самая производительная GeForce на рынке будет стоить около 500 долларов.

Но тут стоит отметить, что Nvidia не стала раскрывать текущий средний показатель стоимость видеокарты, но если учесть по каким ценам их продавали в конце прошлого года и начале 2022 года, то средний ценник может оказаться намного больше 500 долларов.

Сейчас видеокарты опустились до рекомендованных розничных цен, но нужно учесть, что с каждым новым поколением видеократы становятся только дороже.