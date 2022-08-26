Главная » Новости

В NVIDIA «всегда считали», что цена видеокарты должна быть сопоставима с игровой консолью

Автор На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Компания Nvidia постепенно готовит всех к высоким ценам на свою продукцию серии GeForce RTX 40.

После публикации годового отчета, глава компании заявил, что они стремятся сделать так, чтобы средняя цена видеокарты была сопоставима с игровой консолью.

Таким образом, не самая производительная GeForce на рынке будет стоить около 500 долларов.

Но тут стоит отметить, что Nvidia не стала раскрывать текущий средний показатель стоимость видеокарты, но если учесть по каким ценам их продавали в конце прошлого года и начале 2022 года, то средний ценник может оказаться намного больше 500 долларов.

Сейчас видеокарты опустились до рекомендованных розничных цен, но нужно учесть, что с каждым новым поколением видеократы становятся только дороже.

Nvidia
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.