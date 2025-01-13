В NVIDIA объявили, что DLSS 4 будет доступен для всех графических процессоров RTX

На выставке CES 2025 компания NVIDIA анонсировала DLSS 4, новую версию своей технологии масштабирования изображений в реальном времени. Она будет доступна для всех графических процессоров RTX, включая устаревшую серию RTX 20, хотя старые модели не получат всех функций.

В новых видеокартах GeForce RTX 50 DLSS 4 будет поддерживать генерацию нескольких кадров, позволяя создавать до трёх дополнительных кадров за каждый традиционно сгенерированный кадр.

Это может увеличить частоту кадров до восьми раз по сравнению с обычным рендерингом. NVIDIA утверждает, что с использованием RTX 5090, нового флагманского процессора за 1999 долларов, можно будет играть в 4K с частотой 240 кадров в секунду с полной трассировкой лучей.

DLSS 4 включает обновлённые технологии, такие как DLSS Ray Reconstruction и DLSS Super Resolution, которые работают на аналогичной архитектуре, что и современные модели ИИ, обеспечивая лучшую стабильность изображения и детализацию движущихся объектов.

С первого дня DLSS 4 поддержат 75 игр и приложений, включая обновления для Alan Wake и Cyberpunk 2077. Поддержка функции Multi Frame Generation будет добавлена и в другие игры, такие как Black Myth: Wukong.

Графические процессоры RTX 40 серии не поддерживают генерацию нескольких кадров, но имеют улучшенные функции DLSS 4, а RTX 30 и RTX 20 поддерживают последние три улучшения.