В Nvidia объяснили, как майнеры смогли обойти защиту RTX3060

Представители компании Nvidia отреагировали на сообщения о взломе майнингового ограничения в RTX3060. Ситуация получилась неоднозначной.

Если быть точным, то Nvidia извинилась за произошедшее. Причина оказалась в ошибке на сайте. Как выяснилось, в каталог доступных драйверов была добавлена версия 470.05, не имеющая ограничения для майнинга криптовалюты Ethereum (Эфир) – самого популярного альткоин.

Драйвер 470.05 предназначался для разработчиков и не имел алгоритма определения майнинга «Эфира», благодаря чему китайские пользователи смогли «обойти» ограничение.

На данный момент Драйвер 470.05 не доступен для скачивания. Тем не менее скриншоты с хэшрейдом RTX3060 показали сравнительную эффективность аппаратного ограничения и раскрыли одну интересную особенность.

Защита от майнинга снижает производительность GPU на 50%, доводя его до 25 Mh\s, но хэшрейд после «взлома» составил 46-47 Mh\s.

То есть, часть ограничения осталась. Чтобы его снять, видеокарта должна быть подключена к монитору и в материнскую плату без райзера.

В противном случае производительность будет снижена как в майнинге, так и в других задачах.