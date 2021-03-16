В NVIDIA частично сняли ограничение на майнинг в видеокарте RTX 3060

Nvidia выпустила новую версию драйвера для RTX3060. Ранее эта видеокарта получила возможность распознавания алгоритма добычи криптовалюты Ethereum (далее Эфир).

Однако обновление GeForce 470.05 лишило видеокарту даже этого ограничительного инструмента.

Напомним, что ранее представители Nvidia заявляли о необходимости обновить не только драйвер, но и BIOS, чтобы полностью снять ограничение на добычу Эфира. Но последнее событие показало, что в целях майнинга достаточно обновить только драйвер.

Тем не менее «анлок» возможностей добычи Эфира работает только при одном условии, а именно в системе должно быть не более одной видеокарты.

В противном случае в «полную силу» заработает только одна RTX3060, в то время как остальные будут работать на 50% от своих возможностей.