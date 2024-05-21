В НСО хотят запустить производство мини-компьютеров в ближайшие месяцы

Новосибирская компания «Элрон» планирует начать производство одноплатных мини-компьютеров в ближайшие два-три месяца, сообщил генеральный директор компании Иван Лебедев в интервью РБК Новосибирск. По его словам, в проект будет вложено от 50 до 100 миллионов рублей.

Мини-компьютеры будут функционировать на основе отечественных процессоров и микроконтроллеров. Их применение охватывает различные области, включая промышленность, станкостроение, 3D-печать, вычислительную технику и беспилотные устройства, пояснил Лебедев.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, «Элрон» специализируется на производстве плат совместимых с Arduino и использует российский микроконтроллер MIK32 АМУР от компании «Микрон» из Зеленограда.

Лебедев также отметил, что эти платы могут найти применение в образовательных проектах для обучения школьников и студентов, робототехнике, промышленности и DIY-проектах. Они также представляют интерес для других разработчиков, которые желают ознакомиться с работой микроконтроллера и приобретают эти платы в качестве отладочного комплекта.