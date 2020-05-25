В новых наушниках Apple AirPods появятся датчики освещенности

В новых наушниках Apple AirPods появятся датчики освещенности25.05.2020 21:50
По данным профилирующего зарубежного ресурса, в новом поколении беспроводных наушников от Apple установят датчики освещённости.
По данным DigiTimes, производством специальных датчиков освещённости займется тайваньская фирма ASE technology.
Производитель для этого уже покупает дополнительное оборудование.
Для чего в наушниках AirPods датчики освещённости пока точно неизвестно.
Предположительно они будут предназначены для определения пульса и насыщения крови кислородом. Новые датчики в AirPods должны появится в ближайшие пару лет.
Просмотры: