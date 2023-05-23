В новые iPhone 16 вернется деталь из прошлого

iPhone 16 и iPhone 16 Plus получит новое расположение объективов основной камеры.

По данным авторитетного инсайдера URedditor, новые аппараты получат рядное расположение двух объективов, такое решение использовалось в iPhone 12 и iPhone 12 mini. Начиная с iPhone 13 объективы размещены по диагонали.

В базовых iPhone 14 объективы камер тоже будут расположены по диагонали, но в 2024 году в смартфоны вернется старое решение.

Источник отмечает, что это сделает аппараты узнаваемыми в сочетании с другими элементами дизайна, среди которых порт USB-C и вырез Dynamic Island.