В Новосибирской области два села получили новую связь с мобильной 4G-сетью

Жители сел Конево и Полойка в Новосибирской области теперь могут наслаждаться преимуществами современной 4G-сети от оператора МегаФон, которая значительно улучшила голосовую связь и предоставляет скорость интернета до 100 мбит/сек.

Эти села расположены в непосредственной близости друг от друга и находятся примерно в 4-х часах езды от Новосибирска. Несмотря на небольшие размеры, они обладают богатой историей, насчитывающей несколько веков. Общее население составляет около двух тысяч человек, а в селах функционируют социальные учреждения, включая здравоохранение и образование. Благодаря МегаФону, жители теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скоростях, сравнимых со столицей области. Например, учителя и школьники могут использовать доступ в интернет для образовательных целей.

Наличие качественной связи на этих территориях также будет полезно для туристов, особенно учитывая достопримечательности, которые можно посетить здесь. Краснозерский район славится чистыми озерами, два из которых известны своими целебными свойствами. Теперь у туристов будет возможность легко ориентироваться на местности с помощью онлайн-сервисов, а также делиться фотографиями и видео в социальных сетях, не выезжая в крупные города.

По данным МегаФона, жители этих двух сел активно пользуются мобильным интернетом и голосовой связью, включая технологию VoLTE (Voice over LTE). В среднем, абоненты потребляют около 1 Тб данных в месяц. Интересно отметить, что более половины голосового трафика приходится на цифровые звонки.