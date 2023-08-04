В Новосибирске запустили новую транспортную карту на Android для оплаты проезда

Пресс-служба мэрии Новосибирска объявила о запуске инновационной виртуальной транспортной карты (ВТК) для удобной оплаты проезда. Это предоставляет новую опцию для владельцев Android-телефонов с системой NFC.

Пользователям необходимо скачать приложение «Транспортная карта», пройти регистрацию, и получить ВТК, которую следует активировать. Пополнение баланса ВТК доступно в онлайн-режиме. Для активации карты необходимо пополнить ее на 100 рублей, после чего средства можно использовать для оплаты проезда. В приложении предусмотрена функция мониторинга баланса и истории поездок.

Удобство использования ВТК заключается в том, что для оплаты достаточно разблокировать телефон и просто приложить его к терминалу. Данная карта может быть использована как в наземном транспорте, так и в метро, что делает оплату проезда более гибкой и удобной для горожан.