В Новосибирске сделали сервис для определения проблем с зубами по фото

Стартап-студия Новосибирского государственного университета представила инновационный анализатор здоровья зубов, работающий на базе искусственного интеллекта. Как сообщили РИА Новости, разработка включает мобильное приложение, Telegram-бота и приложение «ВКонтакте».

Сервис предлагает пользователям рекомендации по уходу за зубами, основываясь на анализе фотографий ротовой полости.

Нейросеть анализирует состояние зубов по улыбке и формирует советы по гигиене. Методика была разработана доцентом Еленой Леонтьевой из Ростовского медицинского университета и дополнена технологиями машинного зрения.

Она нацелена на мотивацию пациентов поддерживать чистоту рта и может использоваться как врачами, так и пользователями.

Приложение SmileScan помогает выявлять ранние признаки заболеваний, таких как кариес, и не заменяет визиты к врачу, а облегчает раннюю диагностику. Проект стал результатом сотрудничества между ученым, стартап-студией НГУ и синдикатом Coion, который обеспечил финансирование.

Источник: РИА-Новости