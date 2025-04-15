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В Новосибирске сделали сервис для определения проблем с зубами по фото

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Стартап-студия Новосибирского государственного университета представила инновационный анализатор здоровья зубов, работающий на базе искусственного интеллекта. Как сообщили РИА Новости, разработка включает мобильное приложение, Telegram-бота и приложение «ВКонтакте».

Сервис предлагает пользователям рекомендации по уходу за зубами, основываясь на анализе фотографий ротовой полости.

Нейросеть анализирует состояние зубов по улыбке и формирует советы по гигиене. Методика была разработана доцентом Еленой Леонтьевой из Ростовского медицинского университета и дополнена технологиями машинного зрения.

Она нацелена на мотивацию пациентов поддерживать чистоту рта и может использоваться как врачами, так и пользователями.

Приложение SmileScan помогает выявлять ранние признаки заболеваний, таких как кариес, и не заменяет визиты к врачу, а облегчает раннюю диагностику. Проект стал результатом сотрудничества между ученым, стартап-студией НГУ и синдикатом Coion, который обеспечил финансирование.

 

Источник: РИА-Новости

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