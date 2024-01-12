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В Новосибирске решили объединить перцовый баллончик и чехол телефона

Автор На чтение 2 мин Просмотров 216 Опубликовано

Студенты 2 курса факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ) Павел Фатьянов и Евгений Запесоцкий представили уникальный проект, который может быть полезен в экстренных ситуациях. Они разработали инновационный чехол для мобильного телефона, в который встроили перцовый баллончик.

В Новосибирске решили объединить перцовый баллончик и чехол телефона

Идея возникла у студентов, когда они искали способы решения актуальных проблем в рамках своего учебного курса «Основы проектной деятельности».

Они обратили внимание на проблему самозащиты в опасных ситуациях и решили внести свой вклад, создав перцовый баллончик, интегрированный в чехол для мобильного телефона.

Прототип был протестирован в октябре 2023 года и успешно прошел испытания. При емкости баллончика в 25 миллилитров устройство может осуществить до 50 распылений на расстояние в 1 метр.

Основное преимущество этой разработки заключается в ее компактности и оперативности. Чехол с перцовым баллончиком легко помещается в любую сумку и всегда будет под рукой в случае опасности.

Студенты планируют усовершенствовать систему, добавив поворотный защитный механизм пульверизатора и улучшив эргономику чехла. Для этого им необходимо финансирование в размере 50 тысяч рублей.

Созданный ими перцовый баллончик в чехле для мобильного телефона является уникальным продуктом, который не имеет аналогов не только в России, но и во всем мире.

Их проект получил первое место в номинации «Дизайнерский проект» на конкурсе студенческих проектов НЭТИ, что подтверждает его уникальность и значимость.

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