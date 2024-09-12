В Новосибирске разработали ИИ-переводчик русского языка жестов

В Новосибирском государственном университете создан переводчик русского жестового языка, работающий на основе искусственного интеллекта. Приложение способно переводить жесты в текст в режиме реального времени как на компьютере, так и на мобильных устройствах.

Разработчик, Ярослав Чеканов, самостоятельно изучил русский жестовый язык и собрал большой массив данных для обучения ИИ.

Приложение анализирует изображение с видеокамеры до завершения перевода, который затем выводится на экран. По словам Чеканова, его приложение работает быстрее и точнее, чем существующие аналоги.

В будущем разработчик планирует доработать модель, добавить функцию обратного перевода из текста в жесты и из голоса в жесты.

Чеканов отметил, что проект имеет важное социальное значение, способствуя инклюзивности и открывая новые возможности для общения людей с ограниченными возможностями. Он также может быть интересен специалистам по жестовому языку и машинному обучению.