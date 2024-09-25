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В Новосибирске отказались от проекта создания летающего автомобиля

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В Новосибирске прекратили разработки 2,5-тонного беспилотника-циклолёта, который планировался для МЧС и городского аэротакси.

В Новосибирске отказались от проекта создания летающего автомобиля

По информации телеграм-канала «Беспилот», работы должны были завершиться к 2027 году, но финансирование от потенциального заказчика не было получено.

Артур Бильский, заместитель директора Института теплофизики СО РАН, сообщил, что разработчики уже изготовили беспилотник весом 60 кг и подготовили техническое задание с планом работ. Однако проект не получил поддержки, и работы были остановлены.

Создание аппарата было одобрено научно-техническим советом Фонда перспективных исследований. Участие в проекте принимали несколько организаций, включая институт теплофизики и научно-исследовательский институт авиации. Предусматривались две модели аппарата разных размеров.

Несмотря на заявления о уникальности этих воздушных машин, в истории было много неудачных попыток создать подобные устройства. Авторы проекта отмечают, что отказ одного из винтов может привести к падению, так как в конструкции нет крыльев для безопасного планирования.

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