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В Новосибирске изобрели новую тест-систему для определения «омикрона»

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Ученые в Новосибирске разработали новую систему, позволяющую выявлять омикрон-штамм и другие варианты COVID-19.

О том, что в Новосибирске изобрели новую тест-систему для определения «омикрона», рассказал журналистам ТАСС директор компании «Современные лабораторные технологии», молекулярный биолог Евгений Печковский.

По его словам, для определения омикрон-штамма с новым тестом потребуется 1 час и 25 минут.

Система нового теста будет определять образец по двум каналам, где по одному выясняется, есть ли генетический материал коронавируса, а по другому – является ли он омикроном.

Отмечается, что сам тест является доработанным вариантом существующего, где добавили фермент и новые зонды, которые выявят 3 из 10 уникальных для омикрона мутаций.

Стоимость теста будет больше на 20-30% в сравнении с простым тестом на коронавирус.

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