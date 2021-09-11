В новом варианте HUAWEI FreeBuds 4 отсутствует беспроводная зарядка

В мае компания Huawei выпустила по- настоящему беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 4 . Четыре месяца спустя компания выпустила новый вариант этого продукта без беспроводной зарядки. Из-за этой отсутствующей функции последняя версия немного дешевле.

Версия для проводной зарядки HUAWEI FreeBuds 4 — это официальное название последнего продукта TWS от Huawei. Цена на эти наушники в Китае составляет 899 иен (140 долларов США).

Это означает, что они на 100 иен дешевле, чем оригинальные HUAWEI FreeBuds 4, которые продаются по цене 999 иен (155 долларов США). В любом случае, в настоящее время компания предлагает скидку 30 иен (5 долларов США) на обе модели в течение ограниченного времени.

Новые действительно беспроводные наушники от Huawei точно такие же, как и его оригинальная модель, выпущенная ранее в этом году. Но, как упоминалось ранее, в нем отсутствует беспроводная зарядка, поэтому он заряжается только через порт USB Type-C.

Говоря о характеристиках, эти полуоткрытые наушники оснащены 14,3-миллиметровыми драйверами и весят около 4,1 г. Они имеют класс защиты IPX4 для защиты от брызг и поддерживают управление с помощью сенсорных жестов.

Наушники подключаются через Bluetooth 5.2 и поддерживают подключение двух устройств, а также быстрое сопряжение с устройствами под управлением EMUI 10 или выше и HarmonyOS . Как и большинство действительно беспроводных наушников на рынке, они также оснащены системой активного шумоподавления (ANC) и функцией обнаружения износа.

Что касается выносливости, Huawei заявляет, что 4 часа при полной зарядке и 22 часа с зарядным чехлом. Стоит отметить, что эти цифры относятся к отключенному ANC.

И последнее, но не менее важное: версия для проводной зарядки HUAWEI FreeBuds 4 поставляется в трех цветах: Frost Silver, Ceramic White и Honey Red.