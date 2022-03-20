В новом сезоне Fortnite уберут здания и добавят Доктора Стрэнджа

Приближается новый сезон Fortnite , и он немного… странный. Разработчик Epic Games выпускает главу 3: сезон 2 многолетней королевской битвы, и она называется «Сопротивление»; сюжетный трейлер (встроенный выше) показывает ряд противоборствующих сил, сражающихся на острове Fortnite , вместе с неким колдуном из вселенной Marvel.

В преддверии официального объявления сезона Epic заявила, что пожертвует две недели своих доходов от Fortnite на поддержку гуманитарных усилий, связанных с Украиной . Это продлится с 20 марта по 3 апреля.

Сезон вносит в игру несколько больших изменений. Самым экстремальным является то, что, по крайней мере, прямо сейчас, строительство было «уничтожено», что убрало один из самых ярких аспектов игры в Fortnite . Чтобы сбалансировать это, у игроков теперь есть дополнительный щит — так называемый «сверхщит» — для защиты. Другие изменения включают в себя сочетание более быстрого спринта и лазания, что делает движение похожим на паркур, добавление дирижаблей для исследования и танков для вождения, а также несколько новых орудий. И если игроки пожертвуют достаточно золота в течение сезона, они откроют управляемую версию культового боевого автобуса, который теперь выглядит как что-то из «Безумного Макса».

В дополнение к изменениям в игре и на острове, боевой пропуск нового сезона также добавляет несколько разблокируемых персонажей для тех, кто его купит. Наиболее заметным из них является Доктор Стрэндж , который вернется в кинотеатры в мае , и к нему присоединились новые лица с такими именами, как «Воображаемый» и «Происхождение». Тем , кто следит за постоянно расширяющейся историей Fortnite , кажется, что этот сезон будет полон важных деталей.