В новом обновлении PUBG Mobile 1.5 появится Tesla Model Y и Cybertruck

Krafton и Tencent Games сотрудничали с Tesla, чтобы представить узнаваемые автомобили последней в популярном шутере с мародерством PUBG Mobile. Теперь игроки могут ожидать увидеть в игре такие модели, как Model Y и даже Cybertruck.

Новые автомобили прибывают с новым обновлением 1.5, которое является крупным выпуском, который также вносит различные изменения в карту Эрангеля. Говоря о сотрудничестве, PUBG Mobile X Tesla также представила Gigafactory американского производителя электромобилей, которую игроки могут исследовать. На этом заводе можно собрать модель Model Y, которая является беспилотным автомобилем, вместе с другими транспортными средствами, такими как Cybertruck, путем активации определенных переключателей.

Затем эти автомобили продолжат движение по карте и будут сбрасывать ящики с припасами при повреждении любым игроком, который их встретит. Хотя, к сожалению, игра не позволяет никому управлять этими новыми транспортными средствами. Кроме того, обновление также вносит различные изменения в оригинальную карту Эрангеля, включая капитальный ремонт зданий, а также новое оборудование, такое как футуристический антигравитационный байк.

Хотя эти изменения в обновлении доступны для мобильного порта популярной игры Battle Royale, ее вариант для ПК, скорее всего, не получит аналогичного обновления, поскольку его игровой процесс основан на более реалистичной механике. Тем не менее, новое обновление PUBG Mobile — отличная платформа для Tesla для рекламы своих автомобилей, поскольку на данный момент игра является одной из самых популярных мобильных игр на рынке.

Источник — Astera.