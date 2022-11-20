В новом недорогом Realme 10 Pro+ неожиданно обнаружен 3-кратный «оптический зум»

В новой линейке смартфонов от Realme по словам руководства есть 3-кратный зум, который работает за счет алгоритмов.

В самой старшей модели серии Realme 10 установлена тройная камера с основным датчиком на 108 Мп, который дополнили еще двумя модулями на 8 и 2 Мп.

Как сказал вице-президент Realme Сюй Ци, в Realme 10 Pro+ за счет алгоритмов работы 108 Мп камеры можно создавать снимки как при оптическом 3-кратном зуме.

Для этого используется 12 Мп центральная часть матрицы. Смартфон делает несколько снимков и создает сверхчёткий приближенный кадр сопоставимый с оптическим приближением.

При этом в смартфоне отсутствует телеобъектив и непосредственно оптический зум.