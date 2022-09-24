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В новом iPhone 14 Pro Max обнаружили место для SIM-карт, которого не должно быть

Автор На чтение 1 мин Просмотров 248 Опубликовано

В iPhone 14 Pro Max для американского рынка нет физического лотка для SIM-карты, в США смартфоны будут подключатся к оператору только через еSIM.
Многие блогеры поддержали такое исполнение смартфона заявив, что SIM-карта забирает место под «капотом», а его можно было бы отдать под аккумулятор.

Но на самом деле отсутствие физической SIM-карты никак не повлияло на увеличение батареи.

Специалисты iFixit при разборке iPhone 14 Pro Max обратили внимание, что образовавшуюся пустоту от удаления лотка для SIM-карты заполнили квадратным куском пластика.

iPhone 14 Pro Max
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