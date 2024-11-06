В новом геймплее Path of Exile 2 показаны кооператив и боссы

Компания Grinding Gear Games представила новый ролик с игровым процессом Path of Exile 2, в котором продемонстрированы кооперативные элементы, несколько классов персонажей, включая Наемника и Воина, а также первые встречи с боссами.

Запись была сделана на выставке Tokyo Game Show в конце сентября 2024 года, и на ней можно увидеть, как игра выглядит в бою, а также особенности взаимодействия между игроками в кооперативном режиме. В видео также принял участие Сюхэй Ёсида, глава инди-направления PlayStation, что привнесло дополнительное внимание к проекту.

Ранее было объявлено о переносе выхода игры: ранний доступ Path of Exile 2 начнется не 15 ноября, как планировалось изначально, а 6 декабря 2024 года. Причиной переноса стали дополнительные работы по подготовке серверов и улучшению технической части игры. Ранний доступ будет доступен для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Перед официальным запуском игры разработчики проведут специальную трансляцию, на которой расскажут о контенте и наборах поддержки для игроков.