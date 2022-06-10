В новую версию браузера Vivaldi добавили встроенный почтовый клиент и календарь

Разработчики браузера Vivaldi выпустили большое обновление для ПК версии.

Теперь в альтернативном браузере Vivaldi есть встроенный почтовый клиент Vivaldi Mail 1.0, календарь и новостной клиент.

Все эти функции добавлены в десктопной версии Vivaldi 5.3. но, чтобы они начали работать, их нужно настроить вручную.

Vivaldi Mail работает с большим количеством различных почтовых сервисов. Так, в клиенте есть возможность создания и отправки писем, настройки фильтров и поиск по базе.

Новостной клиент работает через почтовый клиент, в нем можно оформить подписку на новости через выбранные RSS.

Календарь получил стандартный набор функций, и в нем можно создавать напоминания, приглашать новых участников и еще многое другое. При этом календарь поддерживает учётные записи с других сервисов.